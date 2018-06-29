Опасное лекарство убивает москвичек
По какой-то причине "Пропофол" обладает токсическим действием. С этим связывают несколько смертей после пластических операций в Москве.
С начала этого года после анестезии при проведении пластики только в столице скончались четыре пациентки, передает Telegram-канал 112. Екатерина К., Ольга Д. и Мария К. погибли в апреле, Наталья О. – в мае.
Примечательно, что опасным препарат признавали уже дважды, в декабре 2017-го и в апреле 2018-го. Это были лекарства серии 16КМ6248. Запрещенный к использованию "Пропофол" применяли пять месяцев. Признанное токсичным сейчас лекарство – уже из новой серии 16МВ9982.
Напомним, весной прошлого года в частной столичной клинике после пилинга умерла 46-летняя пациентка. Медики отрицают, что причиной смерти стала проведенная ими процедура. Женщину доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Ее сразу отправили в реанимацию. За жизнь пациентки медики боролись четыре дня, но она скончалась, так и не придя в сознание.
Ранее сообщалось, что 35-летняя австралийка Джен Хуанг умерла во время операции по увеличению груди. Причиной смерти женщины стала слишком большая доза введенного обезболивающего.
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