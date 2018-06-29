Опасное лекарство убивает москвичек

Врачам столичных клиник дано устное распоряжение не использовать препарат для анестезии "Пропофол" одного из производителей. Вероятно, именно от него умерли уже несколько женщин.

По какой-то причине "Пропофол" обладает токсическим действием. С этим связывают несколько смертей после пластических операций в Москве.

С начала этого года после анестезии при проведении пластики только в столице скончались четыре пациентки, передает Telegram-канал 112. Екатерина К., Ольга Д. и Мария К. погибли в апреле, Наталья О. – в мае.

Примечательно, что опасным препарат признавали уже дважды, в декабре 2017-го и в апреле 2018-го. Это были лекарства серии 16КМ6248. Запрещенный к использованию "Пропофол" применяли пять месяцев. Признанное токсичным сейчас лекарство – уже из новой серии 16МВ9982.

Напомним, весной прошлого года в частной столичной клинике после пилинга умерла 46-летняя пациентка. Медики отрицают, что причиной смерти стала проведенная ими процедура. Женщину доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Ее сразу отправили в реанимацию. За жизнь пациентки медики боролись четыре дня, но она скончалась, так и не придя в сознание.

Ранее сообщалось, что 35-летняя австралийка Джен Хуанг умерла во время операции по увеличению груди. Причиной смерти женщины стала слишком большая доза введенного обезболивающего.