В Башкирии в лобовом столкновении погиб человек

Вечером 12 ноября на третьем километре трассы Дюртюли – Нефтекамск в Дюртюлинском районе Башкирии лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и LADA Kalina, передает портал ToDay News Ufa. От полученных травм на месте скончался 38-летний водитель первой машины. Второй участник ДТП – 33-летний мужчина – был доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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