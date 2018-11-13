Сбивший ребенка на светофоре водитель сбежал с места ДТП

Утром 12 ноября на регулируемом пешеходном переходе возле дома №4 на улице Николая Никонова в Екатеринбурге автомобиль сбил 11-летнего школьника, передает портал tagilcity.ru. Сообщается, что мальчик шел в школу и пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Виновник аварии с места ДТП скрылся. Ребенок же самостоятельно вернулся домой, после чего его родители обратились в больницу. Пострадавший отделался синяками и царапинами. Ведется поиск скрывшегося водителя.
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