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Сбивший ребенка на светофоре водитель сбежал с места ДТП

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Утром 12 ноября на регулируемом пешеходном переходе возле дома №4 на улице Николая Никонова в Екатеринбурге автомобиль сбил 11-летнего школьника, передает портал tagilcity.ru. Сообщается, что мальчик шел в школу и пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Виновник аварии с места ДТП скрылся. Ребенок же самостоятельно вернулся домой, после чего его родители обратились в больницу. Пострадавший отделался синяками и царапинами. Ведется поиск скрывшегося водителя.

13 ноября 2018, 16:18

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