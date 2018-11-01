Под Нижним Новгородом насмерть сбили пенсионера

В Нижегородской области 22-летний водитель отечественного автомобиля совершил наезд на пешехода. В результате ЧП погиб 77-летний мужчина.
Сообщается, что пешеход пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу, передает newsnn.ru. От удара мужчину отбросило на асфальт, после чего он скончался.
Герцогиня Кембриджская вышла в свет в безупречном виде
Легендарная артистка просто не могла поверить в случившееся
Знаменитость боролась с заболеванием на третьей стадии
Россияне сравнили ситуацию читательницы "Дни.ру" с историей певицы