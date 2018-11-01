Под Ростовом столкнулись три машины и автобус

В Ростовской области произошло столкновение четырех транспортных средств. Ранее на этом же месте произошло другое крупное ДТП.
В среду, 31 октября, на 1008-м километре трассы М-4 "Дон" перевернулся бензовоз и столкнулся с легковушкой. В этой аварии никто не пострадал. Однако во время ликвидации последствий ДТП на этом же месте столкнулись автобус, "Газель", Toyota и КамАЗ. Одного из пострадавших госпитализировали, передает rostovgazeta.ru.
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