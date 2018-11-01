В Тульской области перевернулся автобус с пассажирами

Ранним утром 1 ноября на федеральной трассе "Дон" в Воловском районе Тульской области микроавтобус Ford, перевозивший рабочих в Москву, съехал в кювет и перевернулся, передает Пятый канал. В результате ДТП два человека погибли на месте, шестеро доставлены в больницу. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением.