Автобус столкнулся с бетономешалкой в Зеленограде

На пересечении Панфиловского проспекта и улицы Андреевка в Зеленограде столкнулись пассажирский автобус и бетономешалка, передает телеканал "360". Сообщается о двух пострадавших. Их осматривают врачи скорой помощи. На место прибыли сотрудники ГИБДД и санитарный вертолет. Его прилет сняли на видео.

Также камеры зафиксировали момент аварии. Запись опубликовал портал Life.ru.