В Москве появился новый способ проверить автомобиль

Историю подержанного автомобиля теперь можно узнать на портале mos.ru. Сайт позволит выяснить количество владельцев машины, зарегистрированной в столичном регионе, данные об участии авто в ДТП, факты коммерческого использования, к примеру, в качестве такси, а также сведения о нахождении транспортного средства в розыске, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал правительства Москвы.

