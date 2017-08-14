В Москве водителей попросили пересесть на общественный транспорт

Согласно прогнозам синоптиков, утром 14 августа в столице ожидается сильный дождь, гроза, местами град, а порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В связи с ухудшением погодных условий информационный центр транспортного комплекса Москвы рекомендует отказаться от поездок на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт, передает сетевое издание m24.ru. Уровень пробок в городе оценивается в четыре балла.