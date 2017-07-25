По факту огненного ДТП на Волоколамском шоссе возбудили дело

Столичные правоохранители возбудили уголовное дело по факту страшной аварии на Волоколамском шоссе, которая случилась утром 25 июля. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Москве, передает "Газета.ru".

Напомним, в результате происшествия пострадали четыре человека. Предполагаемый виновник аварии, сын экс-главы МГТС Андрей Смирнов, скрылся с места ДТП и был объявлен в розыск.