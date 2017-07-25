Маршрутка с пассажирами на полной скорости влетела в КамАЗ

Утром 25 июля в Саратове произошло крупнейшее в регионе с начала года ДТП. Водитель маршрутки №60 заснул за рулем и врезался в КамАЗ.

Автомобиль с 15 пассажирами в салоне около 09:00 по местному времени (08:00 мск) на полной скорости врезался в стоящий у обочины КамАЗ службы благоустройства города. От неожиданного и сильного удара все они попадали со своих мест.

ПО ТЕМЕ В Балашихе произошло массовое ДТП

Десять человек получили травмы различной степени тяжести. "По предварительной информации, водитель заснул за рулем", – цитирует представителя местного отделения ГИБДД сайт "Комсомольская правда – Саратов".

Сначала сообщалось о пяти пострадавших, но позднее Минздрав дал уточненные сведения. По информации пресс-службы ведомства, тяжелых пациентов нет. Состояние госпитализированных – от среднего до удовлетворительного.

Известно, что двое пассажиров получили переломы, остальные отделались легкими ранениями. В маршрутке находилась беременная девушка. Сообщается, что ее состоянию ничто не угрожает. На месте ДТП работали все экстренные службы: спасатели, реанимация, скорая помощь, пожарные.

Как писали Dni.Ru, ранее массовое ДТП произошло в подмосковной Балашихе. Там маршрутное такси столкнулось с двумя легковушками. В микроавтобусе находились 18 человек.

В результате происшествия пострадали 13 из них – они были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести. По предварительным данным, авария случилась по вине водителя.