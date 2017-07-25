Маршрутка с пассажирами на полной скорости влетела в КамАЗ
Автомобиль с 15 пассажирами в салоне около 09:00 по местному времени (08:00 мск) на полной скорости врезался в стоящий у обочины КамАЗ службы благоустройства города. От неожиданного и сильного удара все они попадали со своих мест.
Десять человек получили травмы различной степени тяжести. "По предварительной информации, водитель заснул за рулем", – цитирует представителя местного отделения ГИБДД сайт "Комсомольская правда – Саратов".
Первые кадры с места аварии с участием маршрутного такси в Саратове https://t.co/QHeLhh0LGu #НовостиСаратова #Саратов #Saratov pic.twitter.com/fR6AgWwgsi— Новости Саратова (@Novosti_Saratov) 25 июля 2017 г.
Сначала сообщалось о пяти пострадавших, но позднее Минздрав дал уточненные сведения. По информации пресс-службы ведомства, тяжелых пациентов нет. Состояние госпитализированных – от среднего до удовлетворительного.
Подробности страшного ДТП в Саратове: уже 10 пострадавших https://t.co/yAcbTWSpEY #НовостиСаратова #Саратов #Saratov pic.twitter.com/MHn9IBfHkE— Новости Саратова (@Novosti_Saratov) 25 июля 2017 г.
Известно, что двое пассажиров получили переломы, остальные отделались легкими ранениями. В маршрутке находилась беременная девушка. Сообщается, что ее состоянию ничто не угрожает. На месте ДТП работали все экстренные службы: спасатели, реанимация, скорая помощь, пожарные.
Авария с маршруткой. Минздрав сообщил о 10 пострадавших. #авария #маршрутка #дтп #Саратов #новостиСаратоваhttps://t.co/G7oOCnRMyz pic.twitter.com/N3TbxJMMkj— Sarinform (@sarinform) 25 июля 2017 г.
Как писали Dni.Ru, ранее массовое ДТП произошло в подмосковной Балашихе. Там маршрутное такси столкнулось с двумя легковушками. В микроавтобусе находились 18 человек.
В результате происшествия пострадали 13 из них – они были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести. По предварительным данным, авария случилась по вине водителя.
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