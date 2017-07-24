В аварии с грузовиком под Тюменью погибла семья

На 317-м километре федеральной трассы Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск произошла авария, жертвами которой стали четыре человека, передает URA.RU. Водитель LADA Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania.

Удар был такой силы, что большегруз вылетел с трассы и перевернулся; 54-летний водитель легковушки и его пассажиры (30-летняя женщина, 32-летний мужчина и 11-летний мальчик) погибли на месте. Обстоятельства ДТП, унесшего жизнь целой семьи, выясняют сотрудники правоохранительных органов.