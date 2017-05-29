Rolls-Royce представил самый дорогой в мире автомобиль

Известный автомобильный бренд Rolls-Royce представил свое новое творение под названием Sweptail. Шикарная машина, вышедшая в единственном экземпляре, считается самой дорогой в мире.

Автомобиль был представлен на дизайнерской выставке Concorso d'Eleganza Villa d'Este в Италии. Как сообщается на официальном сайте компании, машина была собрана полностью вручную. Ее дизайн выполнен в стиле 1930-х годов прошлого века.

На данный момент, Sweptail выпущен в единственном экземпляре для конкретного заказчика, имя которого не называется. В компании подчеркнули, что автомобиль был разработан с учетом пожеланий и идей их клиента.

Самой экстравагантной частью купе стала его корма, получившая стреловидную форму. Также у нового автомобиля самая большая решетка радиатора в истории современных Rolls-Royce. Особая изюминка машины – в панорамной крыше и шильдиках "08".

На постройку Rolls-Royce Sweptail ушло около четырех лет, а базой для него стал седан Phantom. Официально стоимость проекта не называется. При этом, глава компании Торстен Мюллер-Отвос заявил, что информация о том, что автомобиль стоит около 12,8 миллионов евро – всего лишь слухи. Тем не менее, многие эксперты пришли к выводу, что Sweptail является самым дорогим в мире.