В Москве пьяный водитель протаранил маршрутку
После столкновения легковой автомобиль протащил микроавтобус еще несколько метров, передает РЕН ТВ. После этого Opel закрутило и он врезался в дерево. На данный момент количество пострадавших в ДТП уточняется.
В Сеть попала видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, что передняя часть легкового автомобиля буквально смята "в гармошку".
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