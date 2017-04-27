В Москве пьяный водитель протаранил маршрутку

В Москве на Луганской улице произошло крупное ДТП. Водитель автомобиля Opel в состоянии сильного алкогольного опьянения врезался в маршрутку.

После столкновения легковой автомобиль протащил микроавтобус еще несколько метров, передает РЕН ТВ. После этого Opel закрутило и он врезался в дерево. На данный момент количество пострадавших в ДТП уточняется.

В Сеть попала видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, что передняя часть легкового автомобиля буквально смята "в гармошку".