Москву сковали аномальные пробки

Днем 27 апреля в Москве загруженность дорог достигла восьми баллов. Необычайно длинные для этого времени суток заторы образовались из-за дорожных работ и репетиции парада Победы.

Затруднения в движении наблюдаются на всех основных магистралях города. Фактически парализованными из-за проведения ремонтных работ остаются Садовое и Третье транспортное кольца. Пик напряженности на дорогах ожидается к 19:00, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".