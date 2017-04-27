Москвичей предупредили о десятибалльных пробках

Пробки в центре Москвы могут вырасти до десяти баллов, а часы пик – увеличиться на 1,5 часа, рассказал руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев. Причиной стали работы по благоустройству улиц города. "Протяженность участков, где пройдут работы, внутри ТТК в этом году составит почти 53 километра, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом", – цитирует Юрьева РИА Новости.

Утренний час пик теперь будет длиться с 08:00 до 11:00 мск, а вечерний – с 17:00 до 20:00 мск. Средняя скорость движения транспорта упадет почти в два раза – до 15 километров в час. Во избежание потери времени автомобилистам рекомендовано пользоваться общественным транспортом – к дополнительной нагрузке он готов.