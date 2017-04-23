Россия побила США по ценам на бензин
К таким выводам пришли эксперты агентства Bloomberg, которые исследовали данные за первый квартал 2017 года. Примечательно, что разница в цене заметна, если бензин считать в галлонах, который равен 3,785 литра.
Так, стоимость топлива в США составила 2,57 доллара, в России же – 2,58 доллара. Однако, если измерять бензин в литрах, то стоимость будет одинаковой – 0,68 доллара в обоих странах.
Bloomberg проанализировал данные по 61 стране. В среднем по всем из них цены на бензин за квартал повысились на 1,4 процента.
Когда увидел цены на бензин pic.twitter.com/PMJzxT3ecG— Auto Shina (@AutoShina) 17 апреля 2017 г.
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