Россия побила США по ценам на бензин

Стоимость бензина в России превысила цену на топливо в США. Галлон горючей смеси в Америке оказался на один цент дешевле.

К таким выводам пришли эксперты агентства Bloomberg, которые исследовали данные за первый квартал 2017 года. Примечательно, что разница в цене заметна, если бензин считать в галлонах, который равен 3,785 литра.

Так, стоимость топлива в США составила 2,57 доллара, в России же – 2,58 доллара. Однако, если измерять бензин в литрах, то стоимость будет одинаковой – 0,68 доллара в обоих странах.

Bloomberg проанализировал данные по 61 стране. В среднем по всем из них цены на бензин за квартал повысились на 1,4 процента.

Отметим, что в IV квартале 2016 года средняя стоимость бензина в России составила 0,62 доллара за литр. В III квартале 2016 года российского топливо было еще дешевле – 0,59 доллара.





Как писали Dni.Ru, с приходом теплого сезона и на фоне высоких акцизов эксперты зафиксировали скачок цен на бензин практически во всех регионах России. По их словам, водители вряд ли столкнутся с дефицитом топлива, а вот его стоимость продолжит расти до лета.

Когда увидел цены на бензин pic.twitter.com/PMJzxT3ecG — Auto Shina (@AutoShina) 17 апреля 2017 г.

Абсолютными рекордсменами по стоимости бензина являются Якутия (почти 50 рублей за литр) и Чукотка (51,5 рубля за литр). Дорожает топливо и в Крыму, где цена приближается к 40 рублям за литр. Чуть лучше обстоят дела в Краснодарском крае – 38,2 рубля за литр.