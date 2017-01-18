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Где в мире самый дешевый бензин

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
В России водители платят за галлон бензина для своих автомобилей почти десятую часть зарплаты в день. По данным экспертов, наша страна занимает 38-е место в рейтинге стран по доступности автомобильного топлива. Самый дешевый бензин оказался в Венесуэле.
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На галлон бензина у российских водителей уходит своеобразная "десятина" – 8,83% средней зарплаты за день (около 1 587 рублей). В то же время Россия заняла десятое место по стоимости бензина в IV квартале 2016 года. В среднем стоимость бензина в нашей стране составила 2,36 доллара за галлон – около 140 рублей за 3,8 литра, сообщает Bloomberg.

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Примечательно, что на первом месте во всех перечисленных категориях оказалась Венесуэла. Стоимость галлона бензина в этой стране составляет 0,01 доллара.

При этом на покупку бензина уходит 0,87% средней зарплаты за день. В среднем венесуэльские водители используют 120,07 галлона бензина в год, тратя на это 0,29% средней зарплаты.

Между тем США оказались на 17-м месте по стоимости бензина, там его цена составляет 3,46 доллара за галлон. По доступности бензина Штаты занимают девятую строчку рейтинга – 3,07% от средней зарплаты за день.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что в сложившихся условиях спрогнозировать стоимость топлива в 2017 году будет сложно. Как писали Dni.Ru, глава Минэнерго отметил, что рост цен на бензин должен превышать уровень инфляции. Ранее президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов обратил внимание на рост акцизов на дизельное топливо в России. По его мнению, в 2017 году это приведет к удорожанию бензина на 8-12%.

18 января 2017, 12:16

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