В России резко подорожал бензин

С приходом теплого сезона и на фоне высоких акцизов эксперты зафиксировали скачок цен на бензин практически во всех регионах России. По их словам, водители вряд ли столкнутся с дефицитом топлива, а вот его стоимость продолжит расти до лета.

Абсолютными рекордсменами по стоимости бензина являются Якутия (почти 50 рублей за литр) и Чукотка (51,5 рубля за литр), пишет газета "Известия". Дорожает топливо и в Крыму, где цена приближается к 40 рублям за литр. Чуть лучше обстоят дела в Краснодарском крае – 38,2 рубля за литр.

По словам аналитиков, дороговизна бензина в Крыму, помимо других факторов, объясняется большими затратами на перевозку. Они уверены: когда будет достроен Крымский мост, цены приблизятся к общему уровню. Удаленность от нефтеперерабатывающих заводов – проблема не только полуострова, но и других регионов, в частности Дальнего Востока, отметили эксперты.

Согласно прогнозам специалистов, рост цен на бензин сохранится до лета и, если не произойдет ничего экстраординарного, составит 2-3%. При этом дефицита топлива можно не опасаться. В Федеральной антимонопольной службе подчеркнули, что постоянно мониторят ситуацию со стоимостью бензина и сделают все возможное, чтобы ее нормализовать.