Москвичей ждет рост цен на бензин

По прогнозам экспертов, в этом году автолюбителей ждет значительное повышение цен на бензин. В числе причин подорожания – ремонт ближайших к Москве нефтеперерабатывающих заводов, который приведет к подорожанию топлива.

Как отмечают эксперты компании "Алгоритм топливный интегратор" (АТИ), обычно в первые месяцы нового года цены на бензин более-менее стабильны, однако в этом году, напротив, наблюдается их постоянное повышение. По прогнозам экспертов, в ближайшее время топливо подорожает еще больше, пишет газета "Известия".

Такая ситуация обусловлена несколькими факторами. Во-первых, в 2017 году проходит завершающая фаза налогового маневра нефтяной отрасли, введенная в начале 2015 года. Из-за снижения таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты и увеличения налога на добычу полезных ископаемых стоимость топлива на внутреннем рынке увеличилась.

Теперь нефтяным компаниям гораздо выгоднее сделать акцент в работе на экспорт сырой нефти, чем на ее переработку для внутреннего рынка. При этом, эксперты отмечают, скачок цен на дизельное топливо более резкий, чем на бензин.

По их мнению, дизельное топливо подорожало из-за аномальных холодов, которые пришли в Россию этой зимой. Также аналитики предупреждают, что ситуация бензином в столице более критическая.

Это связано с длительным ремонтом Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и грядущей профилактикой Ярославского НПЗ. Эксперты объясняют, что как только запасы топлива с прошлого года иссякнут, первое, что поползет вверх – это цены на бензин.