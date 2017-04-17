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Авто

Сгоревший в Maserati москвич умер от удара по голове

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Вечером 16 апреля на Ростовской набережной в центре Москвы произошло ДТП, в котором погиб человек. Двигавшийся на большой скорости по мокрой дороге автомобиль Maserati врезался в столб и загорелся.

Продолжение: Погибшего в Maserati москвича опознал отец
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Обстоятельства аварии с Maserati стали известны благодаря тому, что момент ДТП был заснят камерами наружного наблюдения. Роскошная иномарка на большой скорости двигалась по Ростовской набережной, а перед съездом на Смоленскую улицу влетела на тротуар и врезалась в фонарный столб.

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Удар оказался такой силы, что машина буквально развалилась на части, ее моментально охватило пламя. Автомобилисты останавливались, чтобы помочь, но справиться с огнем без специалистов было невозможно. Тем более, как показали позже результаты экспертизы, водитель скончался в первые секунды после ДТП от удара по голове.

"Смерть наступила практически мгновенно в результате получения открытой черепно-мозговой травмы", – цитирует специалиста Life.ru. Повреждения изначально не позволяли даже определить пол погибшего, но в итоге личность владельца роскошной иномарки была установлена – им оказался 26-летний Артур М. Родственники не сомневаются, что именно он управлял спорткаром в роковой момент.

В разговоре с полицейскими они признались, что молодой человек гонял всегда. Подтвердила это и статистика штрафов. За два последних года Артура М. свыше 20 раз привлекали к ответственности за нарушение скоростного режима, причем большая часть штрафов приходила за превышение скорости на 40-60 или 60-80 километров в час. Однако назвать его злостным нарушителем было нельзя – штрафы оплачивались вовремя.

СМИ сообщали о пассажире Maserati, которому после ДТП якобы удалось выбраться из объятой пламенем машины, но записи с камер наблюдения не подтвердили эту информацию. Возможно, за сбегавшего участника аварии очевидцы приняли случайного прохожего.


Существует версия, что в суперкаре Артур М. находился не один. В соцсетях молодой человек делился фотографиями и видеозаписями, героиней которых была его кошка. Пушистому питомцу разрешалось лежать под лобовым стеклом даже во время движения. Впрочем, пока подтверждения данных о присутствии животного в салоне в момент ДТП не поступало.

Автор: Геннадий Куприянов17 апреля 2017, 10:01

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