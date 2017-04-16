Подробности смертельной аварии с Maserati в центре Москвы

Очевидцы сняли на видео горящую машину на Ростовской набережной в Москве. Выяснилось, что элитный спортивный автомобиль Maserati загорелся после столкновения со столбом.

По предварительным данным, водитель роскошной иномарки не справился с управлением на скользкой дороге, врезался в столб дорожного освещения, после чего начался пожар. Очевидцы трагедии рассказали, что в момент аварии в салоне находился еще один человек.

Ему удалось выбраться из горящей машины. однако помогать водителю пассажир не стал, а поспешил скрыться с места происшествия. Находившийся за рулем молодой человек погиб. Личность жертвы страшного ДТП пытаются установить правоохранители. Из-за произошедшего пожара пока нельзя установить даже пол погибшего. Момент жуткого столкновения сняли камеры наружного наблюдения.

Однако удалось выяснить, кому принадлежит попавшая в аварию иномарка. Владельцем Maserati оказался 26-летний Артур М. Известно, что молодой человек неоднократно привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима. За последние два года в его отношении выписывали свыше 20 штрафов, причем в основном за превышения на 40-60 и 60-80 километров в час.

Все штрафы были своевременно погашены, поэтому дополнительных претензий у сотрудников дорожной полиции к владельцу Maserati не возникало. Молодой человек известен как любитель роскошных иномарок. На своей странице в социальной сети он публиковал фотографии за рулем не только Maserati, но и таких суперкаров, как Ferrari и Mercedes-SLK.

Специалисты проверяют, не находился ли молодой человек за рулем в момент аварии. Кроме того, полиции предстоит проверить информацию о сбежавшем с места ДТП пассажире. Его показания, возможно, смогут пролить свет на обстоятельства смертельного ДТП.