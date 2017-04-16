Пассажир бросил водителя умирать в горящем Maserati

В центре Москвы спортивный автомобиль премиум-класса Maserati столкнулся со столбом дорожного освещения и загорелся, передает Life.ru. В результате ДТП погиб водитель иномарки. Очевидцы случившегося рассказали, что в момент столкновения в машине находился пассажир. Однако он выбрался из машины и сбежал с места происшествия, бросив водителя на произвол судьбы.