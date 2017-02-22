Задержанный за смертельное ДТП друг Мары Багдасарян был пьян

Друг скандально известной стритрейсерши Мары Багдасарян Вартан Саркисов, 19 февраля сбивший насмерть пешехода, был пьян. Это показала медицинская экспертиза, на которую водитель Porsche Cayenne был отправлен сразу после аварии.

Находящийся за рулем иномарки 25-летний Саркисов в момент трагедии находился подшофе. Кроме того, ряд анализов показал, что в крови молодого человека был не только алкоголь.

Согласно медицинской экспертизе, в крови друга Багдасарян находились и каннабиноиды, передает Life.ru. В Тверском суде столицы 22 февраля решается вопрос об избрании меры пресечения Саркисову, разогнавшемуся до скорости 145 километров в час и сбившему насмерть пешехода на Мосфильмовской улице.

Молодой человек в зале суда, на заседании по избранию меры пресечения, извинился перед семьей погибшего. "Я страшно раскаиваюсь в содеянном, я не уходил с места ДТП, не скрывался, я готов к любому наказанию и мне искренне стыдно за это происшествие", – заявил Вартан Саркисов.

Он посетовал на то, что боится за здоровье двух своих больных дедушек. "Я не знаю, как они переживут мое нахождение в СИЗО. Хотел бы лично принести извинения стороне пострадавших", – заключил друг Мары Багдасарян. Также в суде выступила мама виновника, бизнесвумен Елена Саркисова. Вместе с адвокатом молодого человека она просит для сына домашнего ареста. Суд принял решение арестовать "золотого мальчика" на два месяца.

Отметим, следствие настаивало на заключении под стражу Саркисова, который не только сбил пешехода, но и врезался в припаркованные машины, после чего его внедорожник загорелся. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Что касается подруги Саркисова – стритрейсерши Мары Багдасарян, то ее мировой судья дополнительно оштрафовал на девять тысяч рублей за неуплату в срок административного штрафа, передает М24. Девушка не явилась на судебное заседание, о чем заранее уведомила суд.