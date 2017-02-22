Друг Мары Багдасарян задержан за смертельное ДТП в Москве

Задержан водитель Porsche, сбивший пешехода на Мосфильмовской улице. Как сообщили в МВД, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", передает сетевой портал "М24".

По данным правоохранителей, утром 19 февраля водитель Porsche, двигаясь по проезжей части, сбил пешехода, после чего поехал дальше и столкнулся с тремя стоящими автомобилями. В результате ДТП погиб человек.

Как писали Dni.Ru, за рулем Porsche находился знакомый скандально известной гонщицы Мары Багдасарян Вартан Саркисов. Он был в списке друзей девушки в социальной сети "ВКонтакте".