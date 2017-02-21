Варшавское шоссе встало из-за выбоин

В Москве образовалась огромная пробка на Варшавском шоссе. По предварительным данным, причиной коллапса стали выбоины на дороге.

Большие ямы появились сразу на нескольких полосах, около десятка автомобилей пробили шины, передает Life.ru. На место происшествия выехали правоохранители и дорожные службы.