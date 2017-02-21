Москву сковали 9-балльные пробки

Загруженность московских дорог 21 февраля к 19:00 оценивается в девять баллов. Столицу сковал настоящий транспортный коллапс.

Внутренняя сторона Третьего транспортного кольца (ТТК) на западе глухо стоит. Однако эксперты отмечают, что уже к 21:00 загруженность снизится до четырех баллов.

ПО ТЕМЕ Москва заняла второе место в рейтинге самых "пробочных" городов мира

Неожиданно плотное движение наблюдается на Звенигородском шоссе и проспекте Мира. Загруженность машинами этих дорог в центр столицы составляет девять баллов, что на семь баллов выше обычного, сообщает сервис "Яндекс. Пробки".

Также в Москве появилась самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Ее длина – 15,2 километров. Образовалась она на внутренней стороне ТТК, от Ленинградского проспекта до проспекта Мира.

Отметим, в 2016 году Москва входила в топ-10 городов мира с наибольшими пробками по версии исследовательской компании INRIX. Первое место занимал Лос-Анджелес, а замыкал тройку лидеров Нью-Йорк.

На данный момент российская столица в эту десятку не входит, согласно данным нидерландской компании TomTom, опубликовавшей независимый рейтинг загруженности дорог. Сейчас Москва находится на 13-м месте рейтинга.

Кроме того, город даже получил специальную награду за организацию парковочного пространства, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент транспорта. По информации ведомства, в 2016 году скорость движения на столичных дорогах увеличилась более, чем на 13% – с 45 километров в час в 2010 году до 51-го в 2016 году.