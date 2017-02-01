Выживший в страшной аварии на юге Москвы потерял память

У единственного уцелевшего в УАЗе пассажира после аварии, случившейся 1 февраля на Варшавском шоссе в Новой Москве, диагностировали амнезию. Это уроженец Чувашской Республики.

В загоревшемся после лобового столкновения с Toyota УАЗе выжил только 56-летний Сергей Борисов. Двое других пассажиров отечественного авто и водитель сгорели заживо, не сумев выбраться.

Из-за возможной кратковременной потери памяти мужчина не помнит обстоятельств страшной аварии, сообщает Life.ru. По уточненным данным, в ДТП погибли восемь человек.

По данным медиков, трое выживших находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие доставлены в больницу на санитарном вертолете Московского авиационного центра, передает РЕН ТВ.

Стал известен список погибших и пострадавших в огненном ДТП на Варшавском шоссе. Среди жертв уроженцы Узбекистана и Таджикистана, а также граждане Киргизии.

Среди погибших числятся:

1. Акбаров Ш. 1995 г.р.

2. Сагизов Б. 1987 г.р.

3. Кузиев А. 1984 г.р.

4. Хайтматов Ж. 1997 г.р.

Еще один погибший пассажир Toyota и трое сгоревших при пожаре, вспыхнувшем в УАЗе, еще не опознаны. В киргизском МИДе заявили, что ожидают от посольства в России информацию о количестве погибших и пострадавших граждан республики.

Выжившие:

1. Махамадиев С. 1986 г.р.

2. Кылычбек У. 1994 г.р.

3. Алимкулов Д. 1988 г.р.

4. Борисов С. 1956 г.р.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело. "По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", – передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Начато расследование происшествия.

Напомним, авария на Варшавском шоссе в районе поворота на деревню Коротыгино произошла днем 1 февраля. Причиной ДТП предварительно назван выезд на встречную полосу водителя иномарки.