Тест-Драйв Lexus RX. Стремительный

Автомобиль, попавший ко мне на тест-драйв, оказался благородным отпрыском модельного премиум-ряда этой торговой марки, темно-синего цвета на черных 20-дюймовых колесах, с панорамной крышей и люком.

Первое, что бросается в глаза, когда смотришь на Lexus RX 4-ого поколения – это его стремительный дизайн. Особенно впечатляет огромная решетка радиатора в паре с яркими светодиодными фарами, которые в дневном режиме символизируют букву L, что смотрится очень эффектно.



Радует, что длина кузова нового поколения этой модели Lexus увеличилась за счет прибавки колесной базы, так как дополнительные 50 мм (всего 2790 мм) выражаются в большем пространстве для пассажиров сзади, где теперь вольготно можно расположиться на заднем "диване".

Интерьер автомобиля в целом сделан очень добротно. Салон отделан светлой перфорированной кожей, кресла эргономичны, в меру жесткие и спортивные за счет боковой поддержке, они комфортно обхватывают спину, но нигде не упираются и не давят. Найти нужное положение помогает регулировка в восьми направлениях.

Задние сиденья нового поколения Lexus RX оснащены функцией складывания и подогревом.

Lexus RX350 F-sport Luxury оснащен 3,5 литровым V-образным бензиновым двигателем мощностью 300 лошадиных сил, с полным приводом, и все это работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Прожорливость мотора – 17 литра/100 км в режиме ECO.

Подвеска AVS (Adaptive Variable Suspension) сразу поднимает баланс управляемости и плавности хода на новую высоту, тем более, что водитель может выбирать между режимами Eco, Normal и Sport.

Новый 12,3-дюймовый экран мультимедиа системы с джойстиком управления передает всю необходимую информацию; правда к пользованию придется немного привыкнуть, так как джостик очень чувствительный. Без инструкции при пользовании мультимедиа не обойтись, так как, к сожалению, интуитивно понятной системы навигации в управлении создатели нового Lexus RX350 не предусмотрели.

Зато появился проектор показаний на лобовое стекло, облегчающий считывание информации, приборная панель сделана в стиле суперкара LFAс большим тахометром по центру, который при резком набирании скорости становится красным.

Аудиосистема очень порадовала, в нашей комплектации была система с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD из 12 динамиков от премиум-производителя аудио Марк Левинсон. К сожалению, так и не удалось привязать свой айфон через блютуз к авто – возможно дело в последней прошивке самого смартфона, так как данная проблема возникла и у других автовладельцев.

В целом, весь интерьер сбалансирован между функциональностью и роскошью, хотя, чтобы привыкнуть, все равно придется потратить немного времени.

Кроме того, новое поколение Lexus RX получило модернизированный вариант фирменной системы, именуемой Lexus Safety System+. В ее состав входят: PSC (Pre-Collision System), автоматически тормозящая автомобиль при обнаружении помех на дороге; LDA (Lane Departure Alert), дающая предупредительный звуковой сигнал при несвоевременном пересечении линий разметки; AHB (Automatic High Beam), автоматически регулирующая яркость дальнего света в зависимости от дорожных условий; PVM (Panoramic View Monitor), показывающая обстановку вокруг автомобиля при виде сверху; BSM (Blind Spot Monitor), следящая за слепыми зонами и RCTA (Rear Cross Traffic Alert), предупреждающая об опасном сближении с другими автомобилями при движении задним ходом.

На дороге Lexus ведет себя отлично. Нам удалось прокатиться в настоящую январскую зиму с обилием снега и гололеда. К его управляемости придраться практически невозможно, автомобиль прекрасно рулится, уверенно двигается на дороге. Возможно, не хватает "остроты" в управлении: на больших скоростях руль остается таким же плавным и чувствительным, что не очень информативно.

В целом новый Lexus RX – это добротный автомобиль на каждый день, с креативной внешностью и при этом классическим салоном, собранный для вас на долгую службу. Удовольствие от управления обеспечено, практичность высокая. Стоимость за нашу комплектацию составляет 4,2 млн. рублей.

Конкуренты

LAND ROVER DISCOVERY SPORT

В максимальной комплектации (240 л.с.) HSE Luxury около 3,7 млн. руб.

Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC

Cобойдется около 4,3 млн рублей без дополнительных опций.

BMW X5 хDrive35i

BMW X5 обойдется в 3,8 млн рублей это в стоке, поэтому придется выложится на дополнительные опции до уровня RX.