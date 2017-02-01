Пытавшийся скрыться чиновник сбил сотрудников ДПС

Сотрудники ГИБДД остановили главного советника администрации главы Северной Осетии Тамерлана Гамосова. У чиновника при себе находился пистолет, который он отказался отдавать.

В автомобиле Гамосова правоохранители увидели боевой пистолет и попросили предъявить разрешение. Однако мужчина отказался как показать лицензию, так и сдать оружие. "Вы прикалываетесь, что ли?! Это мой табельный пистолет!", – цитирует чиновника Life.ru. Гамосов оттолкнул полицейского и уехал. При этом он протащил за собой сотрудника ГИБДД, который в результате получил травмы. Водитель был задержан возле своего дома.