Под Москвой тысячи автомобилей встали в 20-километровую пробку

В Подмосковье на трассе образовалась пробка длиной не менее 20 километров. Затор зафиксирован на федеральной автодороге М-7 "Волга" в Орехово-Зуевском районе, передает РИА Новости.

Автомобили не могут проехать из Московской области в сторону Нижнего Новгорода из-за капитального ремонта трассы. Общая длина реконструируемого участка составляет четыре километра.

В образовавшемся заторе стоят тысячи автомобилей, среди них много фур. Движение осуществляется по двум полосам из четырех.