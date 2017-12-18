Водителей предупредили об опасной погоде в Москве

Согласно прогнозам специалистов Гидрометцентра, 18 декабря в Москве может пойти снег, а порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. За сутки на город обрушится до четверти месячной нормы осадков. Подобные условия могут спровоцировать образование гололедицы на дорогах. В связи с этим в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали водителей отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный, передает телеканал "360". Это должно сделать поездку более прогнозируемой, считают специалисты. Если же оставить личный транспорт невозможно, то пользоваться машиной на дороге необходимо осторожно – соблюдать ПДД, держать дистанцию и избегать резкого торможения и необоснованных маневров, напомнили в ЦОДД.