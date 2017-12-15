Открыт способ борьбы с пробками на дорогах

Пробки стали настоящим бичом современных мегаполисов. Американские ученые выяснили простой способ избавления от этого явления.



Специалисты из Массачусетского технологического института (MIT) предлагают использовать двусторонний контроль дистанции и скорости: до впереди идущего и следующего позади автомобиля. Модифицированный адаптивный круиз-контроль мог бы использовать передние, задние сенсоры и камеры для контроля скорости и плотности движения потока.

По мнению авторов исследования, потенциальные очаги пробок могли бы самостоятельно стабилизироваться и затухать, если бы автомобили были распределены по дороге равномерно.

Лян Ван, ученый из Массачусетского технологического института, заявил, что человек, по своей природе, привык смотреть только вперед, однако думая "всесторонним образом", можно избежать сильных заторов на дорожных магистралях. Ведь "случайные" пробки являются проблемой мегаполисов, которая часто проявляется в самых неожиданных местах крупных городов при отсутствии аварий, ремонта дорог или других объективных причин.

Чтобы представить процесс наглядно, ученые создали абстрактную модель, в которой автомобили представлены грузами, соединенными между собой пружинами и гасителями колебаний. При изменении скорости одной машины образуется волна, которая заставляет другие автомобили также менять скорость. Когда эти волны достигают некоей критической массы, образуются пробки.

Как писали Dni.Ru, 14 декабря пробки на столичных дорогах достигали девяти баллов. По данным портала "Яндекс.Пробки", движение в городе было сильно затруднено с 18:00. Заторы на основных магистралях произошли из нескольких мелких ДТП. Только на МКАД было зафиксировано более 10 автоаварий.