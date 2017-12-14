На севере Москвы произошло массовое ДТП

На Ленинградском шоссе в районе станции метро "Войковская" на севере Москвы случилось массовое ДТП. Три автомобиля столкнулись при движении в направлении области. Сообщается, что в районе происшествия образовалась пробка. Видео последствий аварии опубликовал телеканал "360". Сообщается, что ДТП обошлось без жертв и пострадавших. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.