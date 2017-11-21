Назван лучший автомобиль для женщин

Эксперты оценили 420 автомобилей 2017 года, выбрав наиболее подходящие для представительниц прекрасного пола. Победителем конкурса стал гибридный Hyundai Ioniq.

25 экспертов-женщин пришли к выводу, что корейская иномарка идеально подходит для комфортного вождения. Hyundai Ioniq рассматривался жюри во всех модификациях: классический гибрид, гибрид с подзарядкой аккумуляторов и полностью электрический автомобиль, передает газета "Известия".

Электрокар оснащен литий-ионными аккумуляторами емкостью 27 киловатт-час и двигателем мощностью 120 лошадиных сил. Hyundai Ioniq также завоевал звание самого экологичного автомобиля. На втором месте оказалась Mazda CX-5.

Японская иномарка была признана лучшим семейным автомобилем для женщин. BMW 5-Series эксперты назвали наиболее роскошным, а Ford Fiesta завоевал звание наиболее бюджетного автомобиля для представительниц прекрасного пола. Лучшим кроссовером был признан Peugeot 3008.

Ранее эксперты из "Автостат ИНФО" провели исследование и выяснили, что богатые россияне предпочитают внедорожники. Полноприводный внедорожник с дизелем объемом два-три литра мощностью до 199 лошадиных сил с "автоматом" оказался самым распространенным автомобилем премиум-сегмента.

