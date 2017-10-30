Chevrolet Camaro: антидепрессант на дороге

Осень – самое таинственное время года. Потому что при всех простуженных носах, ожидании снега и голых деревьях в ноябре, находятся люди, которые эту осень умудряются любить, вы представляете? И думаю, я знаю почему. Главное – найти подходящий антидепрессант. Я такой себе нашел.

Приготовьтесь. Сегодня у нас в гостях самая красивая из тестированных мной машин: Chevrolet Camaro.

Девять из десяти взрослых, хоть раз в жизни сидевших за рулем, узнают эту машину. Десять из десяти детей скажут, что это Бамблби, и он – трансформер. А я скажу, что он красив и статен. Но при всем этом пире для глаз есть одно важное “но”. Ходовые характеристики абсолютно не соответствуют внешней претензии, и я скоро расскажу почему.

В базе новый Камаро стоит 2 890 000 рублей. В Россию поставляются только двухлитровые модели, поэтому классический Muscle Car* в нашу страну привозят совсем-совсем без "мускулов". 75 000 доплачиваем за желтый цвет (это самый дорогой из доступных цветов: остальные по 50). И еще 50 000 рублей за две черные полосы на капоте и багажнике. Это по двадцать пять тысяч за полосу!

Итого, Chevrolet Camaro обойдется в 3 015 000 рублей, если не заморачиваться с дорогой кожей в салоне и какими-то уж совсем крутыми дисками. Три миллиона за тачку мечты. А в ипотеку можно?

Заглянем в салон. В целом, если вы не член сборной по баскетболу, внутри Chevrolet Camaro вам будет удобно. Это если на переднем сиденье.

Потому что сзади, если сидеть на корточках, могут разместиться в лучшем случае двое детей.

Или ни одного, если вам вдруг вздумалось взять с собой гитару, потому что (да-да!) гитара в багажник не поместилась, и заднее сиденье пришлось сложить.

Мне нравится, как ощущается машина изнутри. Для меня сиденья оказались даже слишком просторными. Да и все в салоне кажется крупным, что довольно типично для американских машин. И конечно же muscle-стиль в интерьере выдержан. Все здесь просто кричит о том, что машина может “пулять”. Рукоятка переключения АКПП как будто пришла из тех времен, когда коробка-автомат была редкостью.

Улицы и дороги с водительского места Camaro видно примерно столько же, сколько машины на следующей фотографии. Низкая крыша не дает возможности сделать хорошую обзорность, но это общий минус всех невысоких спортивных машин. Ощущение, что смотришь из бойницы, и вот-вот придется от кого-то отстреливаться.

Как регулировать температуру салона, я догадался не сразу. Оказывается, для этого приспособлен ободок вокруг дефлектора. Оригинально, раньше я такого не встречал.

Переходим к самому главному: как едет. Как я уже говорил, в Россию Chevrolet Camaro поставляется только в одной комплектации – с двухлитровым мотором. И несмотря на то, что 238 сил на полторы тонны веса – не самый плохой расклад, подспудно понимаешь, что машина в таком кузове должна быть способной на куда большее.

Несмотря на небольшой вес, по какой-то причине в управлении Camaro мне показался тяжеловатым и даже слегка валким. Но опять же, это история строительства muscle cars. На некоторых из них вообще чувствуешь себя как на лодке.

На улицах города автомобиль чувствует себя прекрасно, периодически позволяя владельцу вылетать из-за поворотов с пробуксовкой. А еще здесь с помощью электроники регулируется система выхлопа. Ее можно настроить на спортивный звук и абсолютно не смущаться того факта, что мотор тут все же двухлитровый.

К слову, в салоне движок прослушивается на “ура”, и это вполне достаточное звуковое сопровождение любой поездки. Однако, музыкальная система вполне себя оправдывает. Традиционный для этой марки Bose может похвастаться густыми вязкими басами вкупе с не режущими уши, но вполне четкими, верхами. Салон очень небольшой, поэтому проблем с его озвучкой у инженеров Chevrolet не было.

В общем, все звучит отлично. Ну если только очень хочется, приподнимите басы. Это никому еще не мешало. Слушать можно от джаза до электроники. И, кстати, старый добрый рок-н-ролл пойдет на “ура”. Стилистика автомобиля к этому очень располагает.

И раз наш с вами взгляд упал на экран, отмечу, что бортовая система сработана удобно. Тачскрин отзывчивый, интерфейс не тормозит. Но сам дисплей сильно наклонен вниз, и к этому приходится привыкать. Полагаю, что это сделано, чтобы экран не ловил блики. Пусть блики ловят фары. Правда ведь?

Выбираться из салона приятно, так как это дает еще одну возможность насладиться ну просто сногсшибательным зрелищем – Chevrolet Camaro.

Ну что здесь можно сказать? Стоит этот автомобиль своих денег или нет – решать тому, кто его покупает. Конечно за три миллиона можно взять что-то и помощнее, но какую еще машину можно так полюбить, как Chevrolet Camaro?

Обзор был подготовлен специально для портала dni.ru