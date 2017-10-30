Chevrolet Camaro: антидепрессант на дороге

Все авторы

Самое читаемое

Галкину грозит смерть после мерзкого гей-скандала
Дочь воссоединила Навку и Жулина
Лобода возбудила поклонников откровенным платьем
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
партнеры
Понедельник 30 октября
Лента новостей
18:23
В Киеве исчезла уникальная древняя книга
18:18
Безумные регионы: после концерта Безрукова мужчина сломал обе руки
17:49
Володин призвал ускорить строительство аэропорта в Саратове
17:36
Ловкий карманник обчистил пассажиров автобуса в Москве
17:31
Почему дети бьют родителей
17:28
Вооруженный ножом мужчина взял в заложники ребенка в детском саду
17:15
На Летучую напали после ее ухода на Первый канал
16:42
Шокирующее видео резни на "Эхе Москвы"
16:24
Дочь погнала напуганную Заворотнюк
16:21
Соловьев высмеял блондинку Гордон
16:18
Врачи удалили из носа женщины зуб
16:14
Собчак уличили во лжи насчет крестного отца
15:47
Кай Метов рассказал о романе с актрисой
15:36
В Североморске ребенок принес домой четыре бомбы
15:20
В Москве объявлено штормовое предупреждение
15:09
Обнищавший Киев заставят вернуть 3 миллиарда
15:07
Обезумевший буйвол напал на покупателей в магазине (видео)
15:06
ПДД в России существенно изменились
15:05
Лунтик поздравит детей с Новым годом
14:51
Маша Распутина добила ошарашенного мужа тапочками
14:47
Ведущая "Эха Москвы" о нападении: Я захлебывалась кровью
14:33
Куценко о каминг-ауте Спейси: Ну как же так?!
14:12
Борисову отговаривали от встречи с Шепелевым
14:09
Безработный россиянин убил старушку ради водки и 200 рублей
14:08
Похотливого попа из "Дома-2" упекли в психушку
14:06
Бывший муж едко высказался о президентских амбициях Гордон
14:00
Россия и Казахстан: Столпы сотрудничества
13:56
Ширвиндта заподозрили в романе с молодой
13:50
Почему женщины начали избавляться от волос
13:35
Последствия смертельного ДТП с автобусом и такси сняли на видео
13:30
В Москве появятся новые линии метро
13:29
Перед смертью 14-летняя модель подписала "рабский" контракт
13:22
На певицу Лолиту напал мужчина с красными носками
13:19
Летучую уговорили отправиться в больницу
12:55
Порошенко ударили по сладкому месту
12:47
Володин призвал помнить уроки истории
12:43
Бизнесмена расстреляли в упор под Москвой (видео)
12:43
Зомбированный Джигарханян довел тещу до истерики
12:39
Россиян ждет дефицит обезболивающих
12:27
Москвичей предупредили об аномально низком давлении
12:10
Семью Фриске поставили на место
12:08
Ургант переманил Летучую на Первый канал
12:06
В Битцевском парке нашли сумку с боеприпасами
11:49
Отец гонит в шею разведенную "безнравственную" Чехову
11:37
Москве добавили итальянского лоска
11:35
"Карточный гомик": Кевина Спейси высмеяли после каминг-аута
11:34
Киселев с Соловьевым поставили "Эхо" на место
11:33
Бледанс затравили за нападки на Шурыгину
11:31
"Гордон за баб": у Собчак появился неожиданный конкурент
11:04
Названа официальная причина смерти юной модели из России
10:34
Россиянам напомнили о трех выходных подряд
10:28
Известную российскую актрису ограбили в Москве
10:24
Как женщины достигают оргазма
10:18
Лядова о ребенке от Вдовиченкова
10:00
В США оправдались за смерть амурского тигра из России
09:34
Священник проклял россиян за просмотр "Матильды"
09:32
Перебегавшего МКАД мужчину насмерть сбил Mercedes
09:25
Шурыгина набросилась на занявшуюся при всех сексом девушку
09:23
В Москве загорелась электричка
09:02
Управляющим компаниям запретят брать деньги за коммуналку
08:45
Семейный разврат Берковой и Стоянова
08:33
США побряцали ядерным оружием перед Россией
08:32
Кевин Спейси совершил каминг-аут после гей-скандала
08:12
Гороскоп с 30 октября по 5 ноября 2017 года
08:11
Инженера авиационной корпорации нашли мертвым в его доме
17:55
Российская эскадра вошла в Средиземное море
17:39
В Петербурге спор из-за парковки закончился стрельбой
17:20
Наталья Водянова шокировала неожиданным образом
16:47
Знаменитого судью нашли с пробитой головой в Шереметьево
16:31
В Москве из аптеки выкрали 2,5 миллиона рублей
16:16
На МКАД образовалась многокилометровая пробка
16:03
В Москве коммунальщики устроили пожар во время ремонта
15:47
Шурыгину заподозрили в фиктивном браке
15:15
Шикарная жизнь скромника Галкина
14:56
Фадеев напугал ритуалом жертвоприношения
14:25
Что ждет Ходченкову после рождения первенца
14:13
Умер создатель противоракетного щита Москвы
13:54
Меньшова рассказала об уходе из "Сегодня вечером"
13:29
В Москве полицейский с ножом накинулся на коллегу
13:13
Террористы готовят покушение на сына Кейт Миддлтон
12:47
У берегов Норвегии нашли обломки российского Ми-8
12:35
Кадони раскрыл секреты "Битвы экстрасенсов"
12:10
Чехова встала на защиту бывшего мужа-изменника
11:51
В Турции перевернулся туристический автобус
11:35
Затравленный Галкин ответил на нападки после скандала
11:07
Бузову довели до слез на сцене
10:45
В московском кафе произошла поножовщина
10:38
Родители отговаривали Рудковскую от романа с молодым Плющенко
10:14
Странное поведение Джигарханяна объяснили зомбированием
09:59
Беглый маньяк насиловал и убивал жертв в Подмосковье
18:45
Беркова в "голом" платье обвенчалась со Cтояновым
17:56
Разведенная Анфиса Чехова призналась в тяжелой болезни
17:43
В Киеве десятки уклонистов попали в армию после облавы в клубе
17:23
В Москве хотят сделать скидку на штраф за неоплату парковки
16:57
Виторгану грозит серьезная опасность
16:31
В Омске случилось смертельное ДТП с автобусом
16:20
Муж изменял Анфисе Чеховой
16:01
В аварии на юге Москвы пострадал ребенок
15:54
Третий пересадочный контур метро "поедет" в декабре
15:51
Толкалина поразила трогательным обращением к Марьянову
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Беркова в "голом" платье обвенчалась со Cтояновым
Семью Фриске поставили на место
Бузову довели до слез на сцене
Затравленный Галкин ответил на нападки после скандала
Разведенная Анфиса Чехова призналась в тяжелой болезни
Шурыгина набросилась на занявшуюся при всех сексом девушку
Блоги

Chevrolet Camaro: антидепрессант на дороге

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Осень – самое таинственное время года. Потому что при всех простуженных носах, ожидании снега и голых деревьях в ноябре, находятся люди, которые эту осень умудряются любить, вы представляете? И думаю, я знаю почему. Главное – найти подходящий антидепрессант. Я такой себе нашел.
прочитано 173 раза

Приготовьтесь. Сегодня у нас в гостях самая красивая из тестированных мной машин: Chevrolet Camaro.

Девять из десяти взрослых, хоть раз в жизни сидевших за рулем, узнают эту машину. Десять из десяти детей скажут, что это Бамблби, и он – трансформер. А я скажу, что он красив и статен. Но при всем этом пире для глаз есть одно важное “но”. Ходовые характеристики абсолютно не соответствуют внешней претензии, и я скоро расскажу почему.

Фото: Родион Газманов

В базе новый Камаро стоит 2 890 000 рублей. В Россию поставляются только двухлитровые модели, поэтому классический Muscle Car* в нашу страну привозят совсем-совсем без "мускулов". 75 000 доплачиваем за желтый цвет (это самый дорогой из доступных цветов: остальные по 50). И еще 50 000 рублей за две черные полосы на капоте и багажнике. Это по двадцать пять тысяч за полосу!

Фото: Родион Газманов

Итого, Chevrolet Camaro обойдется в 3 015 000 рублей, если не заморачиваться с дорогой кожей в салоне и какими-то уж совсем крутыми дисками. Три миллиона за тачку мечты. А в ипотеку можно?

Фото: Родион Газманов

Заглянем в салон. В целом, если вы не член сборной по баскетболу, внутри Chevrolet Camaro вам будет удобно. Это если на переднем сиденье.

Фото: Родион Газманов

Потому что сзади, если сидеть на корточках, могут разместиться в лучшем случае двое детей.

Фото: Родион Газманов

Или ни одного, если вам вдруг вздумалось взять с собой гитару, потому что (да-да!) гитара в багажник не поместилась, и заднее сиденье пришлось сложить.

Фото: Родион Газманов

Мне нравится, как ощущается машина изнутри. Для меня сиденья оказались даже слишком просторными. Да и все в салоне кажется крупным, что довольно типично для американских машин. И конечно же muscle-стиль в интерьере выдержан. Все здесь просто кричит о том, что машина может “пулять”. Рукоятка переключения АКПП как будто пришла из тех времен, когда коробка-автомат была редкостью.

Фото: Родион Газманов

Улицы и дороги с водительского места Camaro видно примерно столько же, сколько машины на следующей фотографии. Низкая крыша не дает возможности сделать хорошую обзорность, но это общий минус всех невысоких спортивных машин. Ощущение, что смотришь из бойницы, и вот-вот придется от кого-то отстреливаться.

Фото: Родион Газманов

Как регулировать температуру салона, я догадался не сразу. Оказывается, для этого приспособлен ободок вокруг дефлектора. Оригинально, раньше я такого не встречал.

Фото: Родион Газманов

Переходим к самому главному: как едет. Как я уже говорил, в Россию Chevrolet Camaro поставляется только в одной комплектации – с двухлитровым мотором. И несмотря на то, что 238 сил на полторы тонны веса – не самый плохой расклад, подспудно понимаешь, что машина в таком кузове должна быть способной на куда большее.

Фото: Родион Газманов

Несмотря на небольшой вес, по какой-то причине в управлении Camaro мне показался тяжеловатым и даже слегка валким. Но опять же, это история строительства muscle cars. На некоторых из них вообще чувствуешь себя как на лодке.

Фото: Родион Газманов

На улицах города автомобиль чувствует себя прекрасно, периодически позволяя владельцу вылетать из-за поворотов с пробуксовкой. А еще здесь с помощью электроники регулируется система выхлопа. Ее можно настроить на спортивный звук и абсолютно не смущаться того факта, что мотор тут все же двухлитровый.

Фото: Родион Газманов

К слову, в салоне движок прослушивается на “ура”, и это вполне достаточное звуковое сопровождение любой поездки. Однако, музыкальная система вполне себя оправдывает. Традиционный для этой марки Bose может похвастаться густыми вязкими басами вкупе с не режущими уши, но вполне четкими, верхами. Салон очень небольшой, поэтому проблем с его озвучкой у инженеров Chevrolet не было.

Фото: Родион Газманов

В общем, все звучит отлично. Ну если только очень хочется, приподнимите басы. Это никому еще не мешало. Слушать можно от джаза до электроники. И, кстати, старый добрый рок-н-ролл пойдет на “ура”. Стилистика автомобиля к этому очень располагает.

Фото: Родион Газманов

И раз наш с вами взгляд упал на экран, отмечу, что бортовая система сработана удобно. Тачскрин отзывчивый, интерфейс не тормозит. Но сам дисплей сильно наклонен вниз, и к этому приходится привыкать. Полагаю, что это сделано, чтобы экран не ловил блики. Пусть блики ловят фары. Правда ведь?

Фото: Родион Газманов

Выбираться из салона приятно, так как это дает еще одну возможность насладиться ну просто сногсшибательным зрелищем – Chevrolet Camaro.

Фото: Родион Газманов

Ну что здесь можно сказать? Стоит этот автомобиль своих денег или нет – решать тому, кто его покупает. Конечно за три миллиона можно взять что-то и помощнее, но какую еще машину можно так полюбить, как Chevrolet Camaro?

Фото: Родион Газманов

Обзор был подготовлен специально для портала dni.ru

30 октября 2017, 17:54

комментарии

Политика

Испания на грани гражданской войны
Венгрия нашла способ жестко отомстить Украине
Поклонская ответила Собчак словами Путина
Приднестровье мечтает о присоединении к России

Шоу-бизнес

Конкуренты мстят Первому каналу из-за подлого бегства Летучей
На Летучую напали после ее ухода на Первый канал
Ушлая жена Джигарханяна сбежала из России
Дочь погнала напуганную Заворотнюк

Проишествия

Перед смертью 14-летняя модель подписала "рабский" контракт
Бизнесмена расстреляли в упор под Москвой (видео)
В США оправдались за смерть амурского тигра из России
Террористы готовят покушение на сына Кейт Миддлтон

Lifestyle

Секреты долголетия знаменитостей
Оригинальные увлечения писателей
"Государи не какают": Алена Свиридова оценила "Матильду"
Брошенная жена "Ивана Бровкина" умирает от рака
Шоу-бизнес

Ширвиндта заподозрили в романе с молодой

Говорят, телеведущий проводит много времени с экс-сотрудницей
Шоу-бизнес

Дочь погнала напуганную Заворотнюк

Актриса рассказала о взаимоотношениях в семье
Шоу-бизнес

Кай Метов рассказал о романе с актрисой

Популярный певец счастлив в новых отношениях
Общество

Собчак уличили во лжи насчет крестного отца

Телеведущая здорово пропиарилась на имени Путина

Гороскоп

Гороскоп с 30 октября по 5 ноября 2017 года
Что ждет Ходченкову после рождения первенца
Ковальчук и Чумаков снова станут родителями
Совет на выходные

Фоторепортажи

Семейный разврат Берковой и Стоянова
Шикарная жизнь скромника Галкина
Разукрашенная Навка вышла на подиум с собаками
Ходченкова спрятала живот под свободным пальто

Спорт

Емельяненко назвали подлецом и обиженной девочкой
Хоккеист отправил соперника в нокдаун атакой Супермена (видео)
Теннисист неуклюжим ударом пробил крышу стадиона (видео)
Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)

Регионы

Водитель сбил ребенка по пути на экзамен в ГИБДД
Россиянин украл деньги у тамады на собственной свадьбе
Убийцей заколотого в туалете школьника оказался подросток
Пять кошек и собака устроили пожар в Архангельске
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru