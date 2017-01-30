Жириновский пожаловался на подарок Прохорова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетовал на то, что у него сломался презент бизнесмена Михаила Прохорова. "Ё-мобиль", подаренный ему миллиардером, стоит без движения.

По словам Жириновского, было произведено всего три экземпляра таких автомобилей. Один из них находится у самого Прохорова, второй – у него, а кому принадлежит третий – непонятно.

К сожалению, "Ё-мобиль" Владимира Вольфовича дал сбой. "Он стоит без движения. Автомобиль новый, хороший, но аккумулятор осыпался", – цитирует Жириновского "Интерфакс". О том, что российский миллиардер подарил лидеру ЛДПР "Ё-мобиль", стало известно в декабре 2014 года.

Напомним, Прохоров ответил Жириновскому сертификатом на "Ё-мобиль", получив от лидера ЛДПР в подарок дорогие наручные часы. Бизнесмен не остался в долгу. "На эту машину нельзя поставить мигалку, но я вам вручаю специальные номера, все будут знать, что едет Жириновский", – заявил в свое время миллиардер.

Как писали Dni.ru, Прохоров отмечал, что Жириновский – второй человек, который подарил ему часы. Раньше подобный подарок будущему предпринимателю делали только родители. В качестве ответного подарка Прохоров пообещал политику сертификат на гибридный электромобиль под №403, который можно будет обменять на машину сразу после начала продаж.

Ё-мобиль — российский пиар-проект гибридного автомобиля, в конструкции которого предполагалось использование электрической трансмиссии с комбинированным питанием от генератора, вращаемого газо-бензиновым двигателем внутреннего сгорания, и от емкостного накопителя энергии. За счет применения такой схемы Ё-кроссовер имел бы базовый полный привод.