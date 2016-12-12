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Медведев подарил медикам 14 "Буханок"
Помимо "скорых" оренбуржцы получили и шесть школьных автобусов на базе "Газели". Перед тем, как сделать презент, российский премьер проинспектировал салоны автомобилей.
"Хорошо, что мы эту программу (обновления автопарка автомобилей скорой помощи – примечание редакции) продолжаем. В этом году мы прилично ее продвинули по всей стране", – цитирует Медведева Газета.Ру. Также глава кабмина отметил, что так называемая "Буханка" может проехать "куда угодно".
"Впервые в этой машине кондиционер, никогда никаких кондиционеров, конечно, не было", – заявил премьер, сидя в салоне "скорой". Утепленные автомобили оснащены современным оборудованием для оказания экстренной и неотложной медпомощи. Это аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы-мониторы, электрокардиографы, пульсоксиметры и другое необходимое оборудование.
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