Медведев подарил медикам 14 "Буханок"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе визита в Оренбург сделал жителям региона подарок. Медики получили 14 машин скорой помощи УАЗ, более известных как "Буханка".

Помимо "скорых" оренбуржцы получили и шесть школьных автобусов на базе "Газели". Перед тем, как сделать презент, российский премьер проинспектировал салоны автомобилей.

"Хорошо, что мы эту программу (обновления автопарка автомобилей скорой помощи – примечание редакции) продолжаем. В этом году мы прилично ее продвинули по всей стране", – цитирует Медведева Газета.Ру. Также глава кабмина отметил, что так называемая "Буханка" может проехать "куда угодно".

"Впервые в этой машине кондиционер, никогда никаких кондиционеров, конечно, не было", – заявил премьер, сидя в салоне "скорой". Утепленные автомобили оснащены современным оборудованием для оказания экстренной и неотложной медпомощи. Это аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы-мониторы, электрокардиографы, пульсоксиметры и другое необходимое оборудование.