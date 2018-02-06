Дни.Ру (www.dni.ru) – влиятельная российская интернет-газета. Основана в декабре 2000 года (одно из первых крупных отечественных интернет-СМИ). Издание совмещает оперативный выпуск свежих новостных материалов, дающих читателю полную картину дня с регулярной публикацией эксклюзивных материалов о политике, экономике, шоу-бизнесе, спорте и авто.

Аудитория Дней.Ру – это преимущественно активные работающие мужчины и женщины в возрасте от 20 до 50 лет, люди с различным уровнем доходов. 70% читателей издания составляют руководители и специалисты. Более половины читателей Дней.Ру живут в России, более четверти – резиденты Москвы. Общая посещаемость ресурса – более 700 тысяч уникальных посетителей в день.

Главный редактор: Ольга Захарова (olgazaharova@dni.ru)

Руководитель информационной службы (шеф-редактор): Павел Нестеров (nesterov@dni.ru)



Заместитель главного редактора, руководитель отдела Политика: Дмитрий Куклин (kuklin@dni.ru)

Отдел Шоу-бизнес: showbiz@dni.ru



Информационное сотрудничество: (pr@dni.ru)

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Сетевое издание "Дни.Ру"

Учредитель и издатель сетевого издания "Дни.Ру" – ООО "Дни.ру"

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Главный редактор – Захарова О.А.

Выходит в свет с декабря 2000 года

Распространяется бесплатно

Адрес редакции: Москва, Берсеневский переулок, дом 2, строение 1

Телефон редакции: 8 (495) 530-13-13

Для пресс-релизов: olgazaharova@dni.ru



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