Шанс для профессионалов

В настоящий момент редакции интернет-газеты Дни.Ру нужен корреспондент в отдел светской хроники.
Зарплата: 50 000 руб.
Обязанности:
Требования:
Условия:
Сотрудники – молодой коллектив журналистов и редакторов издания, практически круглосуточно освещающего главные события в России и мире
Младшая сестра покойной певицы показала трогательные снимки
Подруга считает, что матери телеведущей тоже требуется помощь
Ведущую "Дома-2" назвали половой тряпкой
По мнению эксперта, никакой "турбулентности ясного неба" на рейсе Москва – Бангкок не было