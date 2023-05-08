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В Югре лося спасли от медведя – видео

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Медведь пытался догнать парнокопытного.

В Сети появилось видео, снятое недалеко от месторождения в окрестностях Нижневартовска. Мужчинам, сидящим в машине, удалось запечатлеть бегущего прямо на них лося. Приглядевшись, авторы видео разглядели медведя, который пытался догнать парнокопытного.

Лось не испугался транспорта. Он просто пробежал мимо. Медведь же поступил иначе. Увидев машину, зверь остановился и свернул с дороги. Мужчины посчитали, что им удалось спасти парнокопытное животное от медведя. На это можно посмотреть и иначе. Они лишили медведя сытной трапезы, и он ушел голодный в лес.

8 мая 2023, 02:25
Фото: Bernd W?stneck/dpa/www.globallookpress.com
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