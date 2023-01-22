Лесные развлечения медвежонка попали на камеру – видео

Фотоловушка, установленная в национальном парке города Сочи запечатлела лесные развлечения бурого медвежонка. Пушистый зверек устроил мини-забег, попутно раскидывая осеннюю листву.
Кадры оказались в Сети с небольшим опозданием. Некоторые ловушки хорошо спрятаны от животных, чтобы те не смогли унести их с собой. И пока бурые медведи видят десятый сон, зрители ютуб-канала смогли приблизиться к жизни лесных обитателей.
Кроме медведя, на видео попала и пара волков. Кажется, полянка пользуется популярностью — каждое животное стремится пометить территорию. Первые зрители кадров уже успели умилиться — как же красива лесная природа!