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Зимняя сказка с оленями обернулась трагедией – видео

Олени в США чуть не разнесли частный дом.
прочитано 89 раз

В декабре прошлого года жители одного частного поместья в США столкнулись с настоящей трагедией. ЧП произошло вечером на участке перед домом, засыпанном снегом. Зимнюю сказку дополняли растущие рядом сосны.

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На территорию особняка ворвались несколько оленей и устроили драку. Произошедшие удалось снять на видео. Семейство готовилось к празднику, как вдруг услышало грохот на крыльце. Из окна они увидели, как животные агрессивно дерутся друг с другом.

Олени озверели в период гона. Как оказалось их тропа проходила недалеко от особняка. На кадрах видно, как пароконные калечат друг друга. Мало того, они чуть не разрушали ограждение крыльца и перевернули бочку с вином.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 января 2023, 02:10 Источник: YouTube ✓ Надежный источник

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