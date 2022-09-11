Брянская олениха с удовольствием плюхнулась в водоем

Сотрудница заповедника Елена Ситникова поделилась в сети видео с оленихой. Грациозной походкой животное аккуратно подошло к водоему в поисках прохлады и отдыха.
На видео видно, как милое животное мучалось от жары и летающих насекомых. Но все сложилось хорошо и олениха спаслась от них в водоеме посреди лесной глуши. Она выпила воды и весело плюхнулась в воду полностью.
Земляки оленихи, жители Брянска, не скрывают умиления и делятся этим в комментариях.
"Какая красота", восхищаются люди.
Интересно, что животное засняла специальная камера, установленная в лесу. Так, человек не пугает жителей леса своим присутствием.