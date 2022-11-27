Подольская уехала от Преснякова Тесты Честные фото 67-летней Долиной Игры Сонник

Топ новостей недели

"Без трусиков": Распахнувшая заросший вареник Волочкова ублажила мужика на камеру
Тело запретили показывать: Растерзанного разъяренными украинцами Корчевникова стерли с лица земли
Найденная в лесу порезанная Цымбалюк-Романовская тихо ушла в лучший мир: Навсегда в памяти
Дом уничтожили: Брошенный беглянкой Пугачевой замок в Грязи превратился в пристанище грешников
партнеры
Воскресенье
27 ноября
Лента новостей
20:01
"Летит в открытые объятия секса и наркотиков": забывшую мужа Собчак поймали с поличным
19:02
Не собака и не медведь: в Калининграде заметили неведомых зверюшек (видео)
17:55
Завоняло: изъеденное язвами тело Панина разложилось под палящим солнцем
17:17
"Сладкое чувство": брошенная Виторганом любовница пестует оставшегося ребеночка
16:55
Бросивший семью музыкант лизнул скукожившуюся складку Пугачевой: Замечательно
15:44
Позвонки в разные стороны: разбившаяся о лед Тодоренко раскрыла изувеченные телеса
15:14
"Я ничего не хочу": валяющаяся бомжом сморщенная Немоляева лишилась ноги
14:40
Изнывающая Цымбалюк-Романовская крепко вжала интимное место в разгоряченных мужиков: Удивительные
13:34
"Всю ночь": избивший жену Башаров выволок на люди молоденькую любовницу
12:08
"Пальцем деланная": выгибающегося в нечеловеческих воплях сына-фрика Яковлевой лишили глаза
11:53
Подробности страшной смерти: вдова Станислава Говорухина сгорела заживо в собственном доме
11:05
Сморщенная Пугачева сунула себе под юбку руки возбужденного юнца: Был последний
11:02
Выпятившая лобок Волочкова стиснула в рабочих руках посиневший агрегат: Сняли
08:06
"Ткемали": Флагманский проект сети открыли на месте легендарного ресторана
06:09
Отказ от семьи и работа библиотекарем: Несовершеннолетняя дочь Моники Белуччи наплевала на мать
04:37
Стадо овец две недели ходит по кругу: загадочное видео из Китая
02:16
Не делает уроки: оставшаяся у разбитого корыта разведенка из Comedy Woman пустила сына на самотек
00:14
Филипповка и Куделица: что нельзя делать в праздник 27 ноября
22:11
Опасное животное поселилось на территории завода в Перми
20:12
Тест: отгадай актера по детской фотографии
19:12
Вечерняя рутина: 7 способов справиться со стрессом после тяжелого дня
18:48
"Лошадь не добитая": разошедшаяся Волочкова вцепилась в глотку жалкой сопернице
18:22
"Кровь с пеной": осужденный актер Долинский вскрыл себе горло в тюремной камере
17:33
"Наставила рога": гундящего увальня Виторгана отхлестали по щекам из-за измены возлюбленной
16:34
"Этот день последний": перемотанная проводами Казарновская сообщила об уходе
15:54
Больше чем секс: разжиревшая пассия Петросяна взгромоздилась на старика в людном месте
14:58
"Максимально ужасно": посиневшую Кабаеву с обрезанными ногами оплакивают после больницы
14:43
"Тайком туда пробрались": Признанный мертвым внук Пугачевой найден в горах со связанными ногами
12:47
Модный совет Ким Кардашьян: зимний оверсайз с секретом
12:46
Помогите! Обезумевшая толпа разорвала Орбакайте со звериным визгом
11:46
Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
11:32
Индустрия 18+: мать Наташи Королевой задрала юбку и показала свою вялую складочку
11:12
До слез! Якубович врезал Гузеевой в эфире Первого канала
09:55
Хабенский, Шевчук, Орлова и другие звезды-супергерои
08:26
Чувства к Порошиной, связь с Тарасовой и отсутствие семьи: секреты личной жизни холостяка Аверина
06:43
"Теперь вдвоем": Не успевшая родить экс-"татушка" Катина притащила на съемки ребенка
04:27
Траурная одежда, морщины и депрессия: как выглядит главная жертва развода Джоли и Питта?
02:13
"Не хочу терять время": Внезапная беременность разрушила планы Ивлеевой
00:01
День Иоанна Златоуста: что нельзя делать 26 ноября
22:24
Заглянувшая в штаны к Виторгану любовница раскрыла интимные подробности бурной ночи: Он был крошечный совсем
21:44
После вскрытия на кровавом теле Шпицы обнаружили рваные порезы: Смотрите
21:29
Вся семья плачет: притащившуюся в ЗАГС певицу Славу бросили перед свадьбой
20:37
"Теперь мы знаем диагноз": изо рта перекошенной Булановой хлынула странная жижа
20:05
Второй паспорт: Скорчившая рожу Орбакайте помахала ручкой россиянам
19:46
"На глазу образуется ссадина": глупая ошибка Бузовой может привести к слепоте
19:02
"Исполняется 9 лет": скрывший внебрачное дитя Агутин выдал тайну отметкой в паспорте
18:35
"Кровь пошла из глаз": полностью перекроившая лицо Волочкова стала рекламой ритуальных услуг
18:14
"Не виноватая я!": Звезду сериала "Игра в кальмара" обвинили в сексуальных домогательствах
17:50
Россиянам сообщили об индексации пенсии с 1 января 2023 года
17:38
Вернулась из космоса с животом: сияющую Пересильд поздравляют с прибавлением
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

После вскрытия на кровавом теле Шпицы обнаружили рваные порезы: Смотрите
"Кровь с пеной": осужденный актер Долинский вскрыл себе горло в тюремной камере
Выпятившая лобок Волочкова стиснула в рабочих руках посиневший агрегат: Сняли
До слез! Якубович врезал Гузеевой в эфире Первого канала
"Лошадь не добитая": разошедшаяся Волочкова вцепилась в глотку жалкой сопернице
"Тайком туда пробрались": Признанный мертвым внук Пугачевой найден в горах со связанными ногами
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Не собака и не медведь: в Калининграде заметили неведомых зверюшек (видео)

В Калининграде люди услышали посреди ночи неведомые ранее звуки. Оказалось, это кричат необычные звери.
прочитано 126 раз

Что-то среднее между маленьким медведем, собакой и норкой, при этом пищит он как летучая мышь. В Калининградском зоопарке в ночь на 18 ноября завезли пополнение – семь кустарниковых собак и двух мандрилов. таких звуков здесь отродясь не слышали. Сотрудники зоопарка признаются, это самая большая партия зверей за последнее время. Да еще каких!

ПО ТЕМЕ

Стадо овец две недели ходит по кругу: загадочное видео из Китая

 Милые животные

Сюжеты Милые животные

"Необычных звуков в нашем зоопарке сегодня ночью прибавилось", – рассказала директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова.

Для Калининградского зоопарка кустарниковые собаки – это новинка. В России таких животных раньше можно было посмотреть только в Москве или Новосибирске.

Это хищные южноамериканские животные, которые ведут ночной образ жизни, хорошо умеют плавать, в том числе под водой. Именно поэтому у этих собак есть перепонка между пальцами, как у земноводных.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Кустарниковые собаки. Фото: newkaliningrad.ru
Автор: 27 ноября 2022, 19:02 Источник: Newkaliningrad.ru ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Выпятившая лобок Волочкова стиснула в рабочих руках посиневший агрегат: Сняли

Ну дела!
Шоу-бизнес

Подробности страшной смерти: вдова Станислава Говорухина сгорела заживо в собственном доме

Ужасно...
Шоу-бизнес

Позвонки в разные стороны: разбившаяся о лед Тодоренко раскрыла изувеченные телеса

Смотреть больно!
Шоу-бизнес

"Летит в открытые объятия секса и наркотиков": забывшую мужа Собчак поймали с поличным

Ведущая сделала выбор

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

В Перми инвалид погиб во время пожара
В Петербурге мужчина поджег гараж после скандала с арендодателем
В Нижнем Тагиле мужчина убил жену в свой день рождения
Мужчина из Челябинска замерз насмерть в лесу
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+