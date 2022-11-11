Семейная драма орлицы Милды из Латвии

Латвийский фонд природы в прямом эфире следит за орлиным гнездом в Дурбе. Семейная драма разворачивается вокруг орлицы Милды.
После исчезновения партнера Милды орла Раймиса, в гнезде поселился самец, которому дали кличку Мистер К. Но, кажется, отношения в паре не сложились, последний раз Мистера К видели 18 февраля 2022 года.
Уже 20 февраля к Милде подселился самец Волдис, и 15 марта Милда снесла первое яйцо, а 18 марта второе. К сожалению, оба яйца были съедены другой птицей. Молодая самка бурно искала территорию для гнездования.