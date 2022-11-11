Тыква за билет: жители Калининграда принесли животным вкусности

Ежегодная акция "Тыква за билет" прошла в Калининграде на прошлой неделе. Мероприятие призвано привлечь внимание к зоопарку и его жителям. Условия акции такие: тыква 5 кг дала скидку на взрослый билет, а с тыквой в 3 кг детям и льготным категориям граждан можно было пройти бесплатно. Сотрудники уточнили, что тыквы должны были быть хорошего качества.
В этому году удалось собрать 128 кг тыквы. Полезное лакомство досталось животным — колобусам, тапирам, патагонским марам, дикобразам и бурым медведям.
"Благодарим всех, кто не поленился принести, привезти, прикатить в зоопарк тыквы!" — поделились работники зоопарка.