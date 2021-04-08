"Вон отсюда!": популярный певец набросился на поклонника во время концерта

Артист взбесился из-за того, что его снимают на камеру. Певец в агрессивной форме выгнал из зала одного из поклонников. Инцидент попал на видео. Так, заметив камеру, Виктор Королев остановил выступление и начал угрожать зрителю, попутно выставляя его.
При этом звезда обещала вернуть россиянину деньги за билет. Исполнитель назвал поведение мужчины хамством, а его самого нелюдем. "Вон отсюда!.. Или я тебя
порву на клочки, понял?", — напал с оскорблениями на поклонника Виктор Королев.
По словам свидетелей произошедшего, артист был агрессивен весь концерт, передает Пятый канал. Он толкал колонки, синтезатор клавишника, а выйдя в зал, нагло навалился на одну из зрительниц. "Обидчики" знаменитости ушли с концерта, но обещанных денег так и не получили.
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Всё!Все темы исчерпаны.Наобсуждались до того,что больше нечего обсждть .
Антонина
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