"Позор!": освистанный белорусский чиновник сбежал от толпы (видео)

Чиновник заявил, что этот вопрос не является политическим, а затрагивает только сферу работы театра. Сотрудники положили перед ним свои заявления об увольнении, дав министру сутки на выполнение их требований. В частности, они настаивают на возвращении на работу Латушко.
В противном случае сотрудники угрожают уйти из учреждения культуры и сорвать театральный сезон. Из театра Юрию Бондарю пришлось прорываться через освиставшую его толпу. Протестующие кричали ему вслед: "Позор!".
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