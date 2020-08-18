"Позор!": освистанный белорусский чиновник сбежал от толпы (видео)

Белорусский министр культуры Юрий Бондарь сбежал от протестующих. Он прибыл в Купаловский театр, чтобы пообщаться с его работниками, возмущенными увольнением директора Павла Латушко, который поддерживал митингующих.



Чиновник заявил, что этот вопрос не является политическим, а затрагивает только сферу работы театра. Сотрудники положили перед ним свои заявления об увольнении, дав министру сутки на выполнение их требований. В частности, они настаивают на возвращении на работу Латушко.

В противном случае сотрудники угрожают уйти из учреждения культуры и сорвать театральный сезон. Из театра Юрию Бондарю пришлось прорываться через освиставшую его толпу. Протестующие кричали ему вслед: "Позор!".