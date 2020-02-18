Сеть взбудоражило видео жуткого корабля-призрака

Кадры инцидента появились в интернете и вызвали удивление пользователей. Представитель береговой охраны считает происходящее странным, сообщает ТВ Центр. Не исключено, что никакой мистики в этом нет, и корабль оказался у берега из-за шторма "Деннис". По последним данным, стихия унесла жизни трех жителей Великобритании.
Известно, что корабль MV Alta потерпел крушение в районе Бермудских островов в сентябре 2018 года. Членов его экипажа удалось спасти. Летом прошлого года корабль-призрак видели недалеко от Африки.
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